Ростех передал в войска заключительную в этом году партию модернизированных гаубиц «Мста-С»

© rostec.ru

Госкорпорация Ростех передала Минобороны России завершающую в этом году партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19М1 и 2С19М2 «Мста-С». Кроме того, в рамках выполнения гособоронзаказа 2023 года в войска после капитального ремонта отправились 240-мм самоходные минометы 2С4 «Тюльпан» и самоходные гаубицы 2С19М1 «Мста-С».

«Мста-С» в варианте М1 оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО). Благодаря этой системе боевая машина в автономном режиме определяет текущие координаты и рассчитывает параметры стрельбы с закрытых огневых позиций.

Самоходные гаубицы в варианте М2 оборудованы модернизированной версией АСУНО с улучшенными показателями точности и возможностью отображения электронной карты местности. Модернизированная «Мста-С» может вести стрельбу в режиме одновременного огневого налета. Это позволяет одним орудием поразить цель пятью снарядами одновременно, а затем покинуть огневую позицию.

«Артиллерия сегодня играет решающую роль на поле боя, как и много лет назад. Предприятия Ростеха уделяют особое внимание совершенствованию артсистем и наращиванию выпуска этой продукции. В результате модернизации „Мста-С“ стала одной из лучших в мире в своем классе, существенно расширились ее возможности. Дальнейшее развитие артустановки идет по пути роботизации. Гаубица в варианте 2С19М2 оснащена модернизированным механизмом системы заряжания, за счет чего прицельная скорострельность при использовании возимого боезапаса достигает десяти выстрелов в минуту, в то время как у 2С19М1 — до восьми выстрелов», — сказал индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

© rostec.ru

По гособоронзаказу 2023 года в войска также были направлены самые мощные в мире 240-мм самоходные минометы 2С4 «Тюльпан». В рамках капитального ремонта машины были оснащены современными средствами связи. Мобильность, автоматизация процессов развертывания и заряжания на огневой позиции делают эту машину эффективным оружием при ведении боевых действий в различных условиях.

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