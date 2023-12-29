На ВАСО установили новое отечественное оборудование
На ВАСО установили новое отечественное оборудование на уже действующие трубогибочные станки с ЧПУ. Новейшая российская разработка включает в себя гибкий стапельный цифровой комплекс для сборки трубопроводов, автоматический склад.
На предприятии были запущены станки, оцифровано определенное количество трубопроводов на разные типы самолетов, отработаны техпроцессы для автоматической гибки. Дополнительно были переданы регламенты для разработки оснастки — если появятся другие типоразмеры труб, их можно будет разработать самостоятельно.
Модернизированное оборудование позволяет собирать трубопроводы размером до 6 метров и значительно сократит время их изготовления. Деталь теперь гнется на автоматическом трубогибе, после чего устанавливается в сборочное приспособление, проверяется по нему и передается на самолет.
Соответственно, снизится и зависимость от ручного труда — настраивая универсальную оснастку, оператор получает обратную связь через специальное программное обеспечение. Все вместе это даст существенную экономию затрат на производство.
— Обычно для обучения работе на новом оборудовании требуется достаточно много времени, — рассказывает заместитель начальника цеха по подготовке производства Алексей Булгаков. — Здесь же работу на универсальном сборочном комплексе можно освоить за несколько дней.
По словам начальника цеха Александра Кулакова, свою работу навое оборудование начало с проекта по сборке агрегатов для МС-21. В планах «подключить» проекты Ил-96, Ил-76, Ил-114-300, SJ-100, а также внедрение оборудования для трубопроводов разных систем самолета.
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