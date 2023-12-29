© www.uacrussia.ru

На ВАСО установили новое отечественное оборудование на уже действующие трубогибочные станки с ЧПУ. Новейшая российская разработка включает в себя гибкий стапельный цифровой комплекс для сборки трубопроводов, автоматический склад.

© www.uacrussia.ru

На предприятии были запущены станки, оцифровано определенное количество трубопроводов на разные типы самолетов, отработаны техпроцессы для автоматической гибки. Дополнительно были переданы регламенты для разработки оснастки — если появятся другие типоразмеры труб, их можно будет разработать самостоятельно.

© www.uacrussia.ru

Модернизированное оборудование позволяет собирать трубопроводы размером до 6 метров и значительно сократит время их изготовления. Деталь теперь гнется на автоматическом трубогибе, после чего устанавливается в сборочное приспособление, проверяется по нему и передается на самолет.

Соответственно, снизится и зависимость от ручного труда — настраивая универсальную оснастку, оператор получает обратную связь через специальное программное обеспечение. Все вместе это даст существенную экономию затрат на производство.

— Обычно для обучения работе на новом оборудовании требуется достаточно много времени, — рассказывает заместитель начальника цеха по подготовке производства Алексей Булгаков. — Здесь же работу на универсальном сборочном комплексе можно освоить за несколько дней.

По словам начальника цеха Александра Кулакова, свою работу навое оборудование начало с проекта по сборке агрегатов для МС-21. В планах «подключить» проекты Ил-96, Ил-76, Ил-114-300, SJ-100, а также внедрение оборудования для трубопроводов разных систем самолета.

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