Еще один Ил-96-400Т снова в небе

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Вчера в Воронеже после более чем 10-летней консервации и последующего восстановления летной годности состоялся облет тяжелого грузового самолета Ил-96-400Т (RA-96101). Ожидается, что в ближайшее время он пополнит парк авиакомпании Sky Gates Airlines (100% ее акций принадлежит Red Wings), уже располагающей одной такой машиной: год назад, в декабре 2023-го, она начала грузовые перевозки на Ил-96-400Т (RA-96103), выпущенном на ВАСО в 2009 году и затем в течение трех с половиной лет эксплуатировавшегося авиакомпанией «Полет», а после прекращения ее деятельности с 2013 года находившегося на хранении на заводе-изготовителе.

Борт RA-96101 также в 2009-2013 годах успел поработать в «Полете», но история его еще более витиеватая. Всё началось еще в первой половине 90-х, когда в Авиационном комплексе им. С.В. Ильюшина в рамках развивавшегося в те времена международного сотрудничества приступили к работам по созданию модификаций дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского авиалайнера Ил-96-300. Не секрет, что на раннем этапе эксплуатации применявшиеся на Ил-96-300 двигатели ПС-90А и некоторые системы пилотажно-навигационного оборудования еще не отличались особо высокой надежностью. В связи с этим при поддержке руководства страны было принято решение о создании на базе Ил-96-300 дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского самолета с увеличенной пассажировместимостью Ил-96М, оснащаемого силовой установкой и комплексом авионики американского производства. Параллельно с пассажирским Ил-96М прорабатывался его грузовой вариант Ил-96Т с большим (4,85×2,875 м) люком в левом борту фюзеляжа, способный перевозить до 92 тонн полезной нагрузки на типовых поддонах и в контейнерах на расстояние до 5200 км (40 тонн — на 12 000 км).

Постройка первого экземпляра грузового Ил-96Т с двигателями PW-2337 и авионикой Collins, получившего бортовой номер RA-96101, завершилась на серийном заводе в Воронеже весной 1997 года. В первый полет летчики-испытатели Станислав Близнюк и Анатолий Кнышов подняли его 16 мая 1997-го. Несмотря на дефицит финансирования, испытания велись довольно интенсивно, и уже 31 марта 1998 года Авиарегистр МАК сертифицировал Ил-96Т по нормам летной годности АП-25. По желанию «Аэрофлота» Ил-96Т прошел дополнительные сертификационные испытания на соответствие требованиям Федеральной авиационной администрации США (FAA), став первым отечественным коммерческим реактивным самолетом, сертифицированным по американским нормам FAR-25. Американский сертификат типа за номером A54NM был торжественно вручен создателям машины 7 июля 1999 года.

Но на этом история Ил-96Т, по сути, и завершилась: средств для приобретения импортных двигателей и бортовых систем для следующих серийных самолетов не было. Борт RA-96101 после успешной демонстрации на авиасалоне в Ле-Бурже в июне 1999-го и на МАКС-99 больше не летал. Позднее его удалось перебазировать на воронежский авиазавод, где с него сняли американские двигатели и оборудование. Стало очевидным, что будущее у самолета в складывающейся ситуации может быть только в отечественной комплектации. Так в начале нынешнего века и появилась идея создания на базе Ил-96Т его «импортозамещенной», как теперь говорят, версии, названной Ил-96-400Т. Место американских PW-2337 должны были занять модифицированные пермские ПС-90А1 с повышенной до 17,4 тс тягой, а в кабину предстояло вернуться отечественной авионике.

В своем новом облике этот самолет снова поднялся в воздух только в марте 2008-го, а уже в апреле Ил-96-400Т был сертифицирован Авирегистром МАК (основной объем сертификационных испытаний был выполнен на другом аналогичном самолете — RA-96102, построенном на ВАСО годом раньше). Осенью 2009 года оба Ил-96-400Т приступили к выполнению коммерческих грузовых рейсов в авиакомпании «Полет» и проработали в ней, вместе с еще одним таким же самолетом — RA-96103, до мая 2013-го.

На фото Алексея Филатова: Ил-96-400Т (RA-96101) уходит в испытательный полет, 29 декабря 2024 года

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