В ДНР пришёл 81 новый автобус

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Донецкая Народная Республика 29 декабря получила 81 пассажирский автобус в рамках федеральных программ по обновлению подвижного состава в городах региона.

«Ключи от 81 автобуса, прибывшего в Республику в рамках федеральных программ по обновлению подвижного состава, сегодня передал главам муниципальных образований. Уже в ближайшее время новый пассажирский транспорт выйдет на маршруты в Донецке, Макеевке, Енакиево, Харцызске, Мариуполе, Ясиноватой, Шахтерске, Волновахе, Снежном, Торезе и Тельмановском районе», — отметили в Правительстве Республики.

В скором времени в Республику прибудет ещё 161 автобус.

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