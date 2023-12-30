За 2023 год на МЖД поступило 56 новых локомотивов

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В 2023 году в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» локомотивный парк Московской железной дороги пополнился 56 современными тепловозами и электровозами для вождения грузовых и пассажирских поездов, а также маневровой работы на столичных вокзалах и станциях. Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций Московской железной дороги.

Новые локомотивы поступили в эксплуатационное депо Орехово и Москва-Сортировочная-Рязанская. В частности, в Орехово были направлены 25 электровозов серии 2ЭС6, предназначенных для вождения тяжеловесных грузовых поездов массой более 7100 тыс. тонн. Его конструкция позволяет снизить нагрузку на железнодорожную инфраструктуру.

Москва-Сортировочная-Рязанская направлено 28 маневровых тепловозов серии ТЭМ18ДМ с современной автоматикой и электроникой. Данная модель тепловоза способна развивать скорость до 100 км/ч. В депо поступили и новые пассажирские локомотивы — 3 электровоза ЭП2К.

Начальник МЖД Валерий Танаев заявил, что в этом году на Московской железной дороге произошло самое масштабное обновление грузового локомотивного парка за последние 20 лет. Он также подчеркнул то, что новая техника произведена на отечественных предприятиях и с учётом опыта работы на железных дорогах России.

«Поступление новых локомотивов позволяет улучшить грузовую работу на МЖД. Это особенно важно в условиях освоения новых грузовых маршрутов и обеспечения стабильной работы экономики. Для работы на новых машинах проведено обучение и „обкатка“ локомотивных бригад», — отметил Танаев.

Напомним, что недавно на СвЖД начали курсировать электропоезда «Финист», полностью состоящие из отечественных деталей.

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