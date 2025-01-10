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Сотрудники Коломенского завода вернулись к работе после Новогодних праздников, и на предприятии снова закипела жизнь.

Вместе с коломзаводцами в новом году на работу выйдет еще один «трудяга». Благодаря усилиям дирекции по материально-техническому обеспечению, парк железнодорожной техники Коломзавода пополнился универсальным маневровым локомотивом — ТЭМ18ДМ, выпущенным Брянским машиностроительным заводом.

ТЭМ18ДМ — флагман маневрового парка РЖД. Это односекционный локомотив с электрической передачей постоянного тока, несущей главной рамой и кузовом капотного типа. Тепловоз оснащен надежным двигателем 1-ПД4Д производства завода Пензадизельмаш. Свежая техника отличается минимальными требованиями к ремонтной базе, высоким уровнем отечественной комплектации и призвана повысить производительность маневровых работ на предприятии.

Бригада машинистов маневрового локомотива сейчас проходит обучение и приступит к работе на новой машине в конце я

нваря.

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