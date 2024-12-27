На Красноярскую железную дорогу поступили четыре новых маневровых тепловозов серии ТЭМ18ДМ

© gudok.ru

Эти современные машины уже начали свою работу на семи ключевых станциях региона: Красноярск, Красноярск Северный, Бугач, Енисей, Злобино, Базаиха и Красноярск Восточный.

Основные задачи этих тепловозов включают сортировку вагонов, необходимую для формирования грузовых и пассажирских составов, а также обслуживание пунктов погрузки и выгрузки.Ключевым преимуществом новой техники является мощный дизельный двигатель с современной системой охлаждения, который обеспечивает надежную работу даже в сложных климатических условиях Сибири.

Микропроцессорная система управления делает эксплуатацию тепловозов еще более удобной и безопасной.Стоит отметить, что новая техника полностью адаптирована к суровым сибирским условиям, способна функционировать как при экстремально низких температурах (-50°C), так и при высоких (+40°C).Для удобства машинистов кабины оборудованы всем необходимым для комфортной работы.

За последнее десятилетие благодаря программе обновления подвижного состава ОАО «РЖД» на магистрали поступило 134 тепловоза данной серии, что значительно улучшает эффективность и надежность железнодорожных перевозок в регионе.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈