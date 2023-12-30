Завершился монтаж антенных систем на Сахалинском пункте управления космодрома «Восточный»

Специалисты АО «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института» (ОКБ МЭИ, входит в холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос») продолжают монтаж оборудования трассового измерительного пункта «Сахалин».

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Завершен цикл крупноузловой сборки двух антенных систем ТНА-12М, начат электрический монтаж и комплексные пуско-наладочные работы.

Сахалинский трассовый измерительный пункт станет частью наземного комплекса средств измерений, сбора и обработки информации космодрома «Восточный». Пункт будет осуществлять информационное сопровождение запусков всех типов космических аппаратов, прием и регистрацию телеметрической информации с них.

В ОКБ МЭИ, которое в холдинге РКС выступает функциональным центром компетенции по антенным системам, для пункта «Сахалин» разработаны две современные трехдиапазонные антенные системы ТНА-12М.

Генеральный директор ОКБ МЭИ Константин ЕМЕЛЬЯНОВ: «Уникальные методы и алгоритмы проектирования, в том числе разработанные сотрудниками нашей компании, обеспечили достижение большой итоговой эффективной площади антенных систем и высокие значения их радиотехнических характеристик. Современные технические решения делают 12-метровую антенную систему единственной в своем классе среди российских и иностранных образцов».

Специалисты ОКБ МЭИ создали также модульное программное обеспечение, позволяющее удаленно управлять антенной системой из любого центра управления полетами на территории России. К техническим особенностям ТНА-12М также относятся высокая точность наведения в условиях дополнительных ветровых нагрузок, надежная молниезащита и эффективная система антиобледенения, обеспечивающая работу антенн в любых климатических условиях.

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