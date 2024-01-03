«Полимертехком» запустил первую линию по производству полимерного рукава

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Компания «Полимертехком», расположенная в подмосковном Солнечногорске, запустила на полную мощность первую линию производства полимерного рукава в индустриальном парке «Есипово».

Тестовые партии продукции компания получила ранее в мае этого года. На первом этапе компания будет выпускать полимерный рукав для ремонта труб диаметром от 40 до 800 см. Во втором квартале 2024 года планируется запуск ещё двух линий. Запуск новых линий позволит увеличить производственные мощности предприятия минимум в 3 раза.

Общий объем инвестиций в реализацию импортозамещающего проекта в Солнечногорском городском округе составит более 550 млн руб.

«В перспективе будет установлено ещЁ три линии. Таким образом, предприятие сможет производить в год более 10 км полимерного рукава для санации труб диаметром от 40 до 1600 см. Потребность в ремонте на территории России оцениваем от 150-200 километров в год. Мы готовы будем производить через год около 300 километров. После расширения производства появится еще около 50 рабочих мест», — рассказал генеральный директор компании по производству полимерных рукавов Михаил Фофанов.

Тканевый пирог собирают из двух видов нитей. Ровинговая — это каркас. Мелкие кусочки сшивают полиэфирной. Перед началом производства рукава готовую стеклоткань обрабатывают. В пропиточном цехе раствор на основе полиэфирной смолы по трубам вытекает в ванну. Там смачивают стеклоткань. Свет в помещении специально желтый, чтобы материал не затвердел раньше времени. Ультрафиолета здесь боятся и растворы, и сам материал. Пропитанную ткань, пряча от дневного освещения, заворачивают в ролики, сушат и отправляют на линию.

Полимерный рукав «Полимертехком» предназначен для восстановления и санации трубопроводов и бесшовного ремонта труб ЖКХ: рукав вставляется в поврежденную трубу, раздувается воздухом, а затем в него заводится ультрафиолетовая лента, под воздействием которой внутри старого трубопровода формируется новая труба. Срок службы отреставрированной трубы — 50 лет.

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