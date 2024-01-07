Итоги 2023 года. Новороссия

© avatars.dzeninfra.ru

На развитие новых регионов в федеральном бюджете ежегодно предусмотрено свыше триллиона рублей. В свою очередь, экономика в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях восстанавливается: субъекты уже заплатили в бюджет страны 170 миллиардов рублей.

В апреле 2023 года была утверждена программа социально-экономического развития новых регионов. Главная цель программы — к 2030 году довести уровень жизни на этих территориях до среднероссийского. Программа включает в себя более 300 приоритетных мероприятий, при этом в 2023 году в новых регионах уже был реализован целый ряд инфраструктурных проектов. Также продолжаются масштабные работы по строительству и восстановлению жилья, коммунальной и социальной инфраструктуры. Все эти меры позволят ускорено интегрировать новые регионы в экономическое, правовое, образовательное и культурное пространства страны.

© avatars.dzeninfra.ru

ДНР

При поддержке всей страны и координации Минстроя России на территории ДНР в 2023 году реализуются 4 829 объектов, в том числе 90 объектов нового строительства. На сегодня реализовано 3 544 объекта, в том числе 67 медицинских и 272 образовательных учреждений, более 2 тыс. многоквартирных домов. Уделяется внимание как восстановлению повреждённой боевыми действиями инфраструктуры и жилищного фонда республики, так и ремонту, реконструкции транспортных сетей, энергосистем, коммунальной сферы, а также возведению новых жилых комплексов и социальных объектов. По данным Минстроя, в восстановлении ДНР участвуют 26 субъектов России, которые взяли шефство над городами и районами республики. Работы ведутся в рамках соглашений, заключенных с администрациями, задействовано более 21 000 специалистов и почти 1900 единиц спецтехники.

© repost.press

Завершено строительство нового водовода «Дон — Северский Донец-Донбасс». Проектом была предусмотрена прокладка двух нитей трубопровода по 200 км каждая, сооружение насосных станций, электроподстанций и накопителей воды на 10 тыс. кубических метров. Работа велась круглосуточно, было задействовано более 3,5 тыс. специалистов и 1,3 тыс. единиц техники. Этот проект назвали уникальным по сложности и времени постройки, потому как его возвели меньше чем за полгода. Новое гидротехническое сооружение для жителей южных рубежей России позволило увеличить объем подаваемой воды населению, хотя и не закрывает всю потребность.

© repost.press

Завершено строительство нового перинатального центра в Донецке. С опережением графика завершаются основные виды строительно-монтажных работ, специалисты уже приступили к установке медицинского оборудования. Объект начали строить около 10 месяцев назад. Планируется, что этот перинатальный центр станет первым самым современным в ДНР медучреждением в области планирования семьи и охраны репродуктивного здоровья. Это повлечет за собой реорганизацию акушерской, перинатальной, неонатальной, гинекологической служб республики и будет своеобразным примером реорганизации многих отраслей здравоохранения ДНР.

© repost.press

Хорошие дороги в новых регионах — один из факторов их социально-экономического развития. В ДНР ремонтируются как важные региональные магистрали, так и внутригородские дороги. В Донецкой Народной Республике за 2023 год восстановили почти 1200 километров автомобильных дорог, перевыполнив на 20% годовой план по ремонту муниципальных дорог. Работы велись, в основном, по замене выравнивающих верхних слоев износа, бордюрного камня, устройству тротуаров. В итоге всего за 2023 год работы в сфере дорожного хозяйства ДНР за год перевыполнили показатели 6 предыдущих лет.

ЛНР

Субъекты РФ, взявшие шефство над городами и районами ЛНР, за 2023 год выполнили ремонтно-восстановительные работы на 656 объектах. Капитальные ремонты проведены на 55 объектах социальной сферы, из которых: 17 школ, 12 детских садов, 7 учреждений сферы здравоохранения, 8 Дворцов культуры и поселковых клубов.

© repost.press

Были отремонтированы 250 многоквартирных жилых домов и 109 индивидуальных домостроений. В более чем 140 учреждениях культуры произведены текущие ремонты. В восстановлении ЛНР участвуют строители из 33 регионов-шефов, план ремонтно-восста­новительных мероприя­тий на 2023 год охватил более 150 нас­еленных пунктов Луга­нской народной респу­блики.

© repost.press

Алчевский меткомбинат. Толстолистовый цех восстановил производство

В 2023 году энергетики сделали большой объём работ по подготовке энергосистемы Луганской народной республики к периоду максимальных нагрузок — республиканская сетевая компания произвела ремонт более 500 км линий электропередачи стоимостью более 270 миллионов рублей. Завершается капитальный ремонт на 45 объектах высоковольтной сети стоимостью более 1 миллиарда рублей. Завершен капитальный ремонт двух энергоблоков и подготовка Луганской ТЭС к работе в период максимальных нагрузок стоимостью более 2 миллиардов рублей.

© repost.press

В ЛНР за год восстановили 180 километров дорог и 14 искусственных сооружений. В первую очередь ремонтируют участки дорог с высокой транспортной нагрузкой — дороги на магистралях от Орехова и Счастья до Луганска, от Первомайска до Михайловки, от Луганска до границы с Антрацитовским районом и участки трассы от столицы республики до автомобильного пункта пропуска «Красная Таловка». Масштабный ремонт дорог был проведён между Луганском и Донецком: речь идёт об участке от Луганска до Антрацитовского района ЛНР. На участке трассы протяжённостью 5 километров открыто четырёхполосное движение, на остальных 23 километрах — двухполосное, покрытие трассы полностью заменено.

Херсонская область

Херсонская область всегда была аграрным краем, но в последний год вектор меняется и теперь много работ направлено на развитие востребованных отраслей производства. В первую очередь, это строительство и пищевая промышленность. В 2023 году в регионе открылись 13 новых предприятий, еще часть крупных инвесторов готова работать в Херсонской области уже в 2024-ом. Идёт восстановление того, чему раньше не уделялось внимание — создание комфортной среды для жителей, ремонт дорог, восстановление коммуникаций, реконструкция системы транспорта, медицины, образования.

© repost.press

За 2023 год 6 регионов-помощников вложили в развитие области около 1 миллиарда рублей и восстановили в Херсонской области более 38 социально важных объектов. Были построены с нуля несколько МФЦ, медицинские учреждения, спортивные комплексы и зоны отдыха. За счет выделенных из федерального бюджета средств отремонтированы 110 км региональных дорог.

Кроме того, в 2023 году экосистеме области действия киевского режима нанесли серьезный ущерб — речь идёт о подрыве Каховской ГЭС. Уровень воды в максимальных отметках превышал 10 метров, более всего пострадали города Алёшки, Голая Пристань и Новая Каховка. Полностью затоплены десятки деревень и поселков, число жертв экологической катастрофы превысило 55 человек, тысячи эвакуированных под непрекращающимся прицельным огнем украинских боевиков. Потоками воды были уничтожены жилые дома, предприятия, сельхознаделы, непоправимый ущерб нанесен национальному парку, пострадали около 23 тысяч жилых домов. В связи с катастрофой аграрии региона получили беспрецедентную поддержку: совокупный объем выделенных средств составил порядка 2,5 миллиардов рублей. Для восстановления сельского хозяйства близлежащих территорий после разрушения дамбы Каховской ГЭС потребуется, предположительно, от двух до пяти лет.

Власти Адыгеи с Херсонской областью подписали договор о сотрудничестве в социально-экономической сфере, в рамках которого оказывается поддержка всем, кто пострадал в результате катастрофы — школам и детским садам, восстановлению разрушенных домов и инфраструктуры, а также наведению санитарного порядка.

Решение о восстановлении Каховской дамбы пока не принято. Есть данные, что, по предварительным оценкам, затраты на ее восстановление могут составить от 50 до 100 миллиардов рублей.

Запорожская область

Порядка 100 социальных объектов восстановлено в 2023 году в Запорожской области при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ — 49 школ, 19 детских садов, 13 медицинских учреждений, 16 культурных объектов.

© repost.press

Усилиями дорожников проложен современный сухопутный коридор из «большой России» в Крым через новые регионы. Теперь по обновленной трассе из Мелитополя в Бердянск можно доехать за полтора часа. За этот год приведено в нормативное состояние 115 километров региональных и местных автодорог улично-дорожной сети. В области полностью обновляется система жилищно-коммунального хозяйства — отремонтировано 108 инфраструктурных ЖКХ, 25 километров сетей, 14 жилых домов, а также 25 территорий.

© repost.press

Среди четырёх новых регионов России лишь два — Запорожскую и Херсонскую области — можно назвать аграрными. В 2023 году приоритетными направлениями запорожского АПК стало животноводство и растениеводство. Запорожская область всегда имела статус закромов и житницы, только за прошлый сезон было собрано 1,8 млн тонн зерна, что на 10% больше, чем в прошлом году. Часть зерна даже направили в Африку.

Дорожная инфраструктура новых территорий

Основная задача, над которой интенсивно весь год работали власти новых регионов — это восстановление и формирование объединенной транспортно-логистической сети Луганской, Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей и граничащих с ними субъектов России.

© repost.press

В программу капитального ремонта ГК «Автодор» на 2024 год вошло более 200 км дорог на территории Донецкой народной республики.

Не дожидаясь наступления следующего года, начали ремонтировать автодороги в ДНР, чтобы привести в порядок наиболее востребованные маршруты. Это позволит улучшить транспортную доступность внутри региона, наладить стабильное логистическое сообщение с Ростовской областью, ЛНР. Сейчас, например, дорожники приступили к работам на 56-километровом участке важной региональной трассы Донецк — Харцызск — Амвросиевка — КПП Успенка. На объекте задействовано около 130 человек и 90 единиц техники

Досрочно завершился ремонт дорог в 2023 году также в ЛНР и в Херсонской области. И приступили ремонтировать те участки, которые запланированы на 2024 год — начался ремонт 83-километрового участка федеральной трассы Р-260 от Ростовской области до Луганска, включая обход столицы ЛНР до пересечения с трассой Р-150. Она соединяет Белгород, Старобельск, Луганск, Донецк и Мариуполь. В Херсонской области также, не дожидаясь следующего года, начали приводить в порядок 18 километров участков автодороги от Перекопа до Чаплынки, которые не ремонтировались более 30 лет.

Коммунальная проблема изношенности инженерных коммуникаций комплексная по всем новым регионам. Для ремонта в этом году было направлено25 миллиардов рублей специальных казначейских кредитов на модернизацию коммунальной инфраструктуры ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Износ коммунальных сетей на территории новых регионов составляет более 80%. Ремонты проводились на канализационных насосных станциях, водопроводных сетях, очистных сооружениях, котельных и почти 7 тыс. канализационных сетях.

Всего в новых регионах после их вхождения в состав России восстановлено около 9000 социальных объектов, жилых домов, объектов инфраструктуры, в том числе 183 объекта построены с нуля. В развитие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, помимо финансирования из федерального бюджета, другие регионы России уже дополнительно вложили 150 миллиардов, ещё планируется примерно 100 миллиардов.

Развитие, интеграция, строительство, модернизация — буквально во всех сферах жизни территорий идёт подобная работа. Особенно активно восстанавливаются дороги, их преображение отмечают жители всех 4 новых субъектов. 2023 год прошёл в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях под знаком большой стройки. Всё это не только ускоряет интеграцию территорий, но и даёт гарантии жителям на существенное улучшение качества жизни.

© repost.press

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.