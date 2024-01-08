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В Подмосковье начато строительство молочного завода «Молочная нива»

 © riamo.ru

В Шаховской после демонтажа старого заброшенного завода приступили к заливке фундамента для нового производства по переработке молока «Молочная нива». Его предполагается построить к концу 2024 года.

«Мы полностью закончили демонтировать старый завод, под ноль снесли все здания», — рассказал Расул Алиев, генеральный директор компании «Молочная Нива».

В начале января компания начала строить запланированное производство.

«На объекте работала бригада электромонтажников, которые разложили опоры и растянули провода. В планах к концу 2024 года сделать пробный запуск, но мы надеемся, что удастся раньше запустить завод. Мы уже заключили контракты на покупку оборудования по переработке молока», — добавил Алиев.

В планах выйти на полную производственную мощность завода через полгода после запуска. Продукцию, изготовленную на предприятии, планируют поставлять по всей России, ведь производство сможет перерабатывать в сутки 1000 тонн молока и благодаря инновационным установкам выпускать более 15 видов молочной продукции: молоко различной жирности, кефир, йогурты, творог, сливки, сметану, сливочное масло, твердые, полутвердые, молодые и творожные сыры.

Проект компании «Молочная нива» в Шаховской получил статус регионального инвестиционного проекта (РИП) и будет способствовать укреплению сельскохозяйственного и перерабатывающего секторов Подмосковья. Он также будет способствовать повышению пищевой безопасности региона и созданию новых рабочих мест.

В 2024 году Минсельхоз планирует ввести новые механизмы господдержки производителей молока для достижения самообеспеченности не менее чем на 90% продукцией российского производства к 2030 году, в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности.

 © riamo.ru

 © riamo.ru

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Источник: https://riamo.ru/article/702458/v-p...zalivat-fundament-molochnogo-zavoda

Московская область
  • brother 5750 brother 5750
    09.01.2410:57:37

    Чтобы переработать 1 т.тонн молока в день, нужно где-то взять 30 000 коров!!!

    Я конечно не в курсе, но боюсь что во всей Московской области их столько нет.

    #1275187
    • Нет аватара Ветер
      09.01.2413:14:10

      в 22 году в России произвели 32,6 млн тонн молока… это грубо 90 тыщ тонн в сутки… вполне себе нормальная цифра в 1 тыщу тонн переработки… если взять количество регионов в РФ, то на каждый регион по одному такому заводу, но это в среднем… так то в Подмосковье и Москве народу сильно больше, чем в среднем плотность населения в России… а насчет коров, никто ведь не обязан перерабатывать только свое молоко, или молоко произведенное только в Подмосковье, есть соседние области, и даже страны, типа РБ…

      #1275197
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