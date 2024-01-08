В Подмосковье начато строительство молочного завода «Молочная нива»

© riamo.ru

В Шаховской после демонтажа старого заброшенного завода приступили к заливке фундамента для нового производства по переработке молока «Молочная нива». Его предполагается построить к концу 2024 года.

«Мы полностью закончили демонтировать старый завод, под ноль снесли все здания», — рассказал Расул Алиев, генеральный директор компании «Молочная Нива».

В начале января компания начала строить запланированное производство.

«На объекте работала бригада электромонтажников, которые разложили опоры и растянули провода. В планах к концу 2024 года сделать пробный запуск, но мы надеемся, что удастся раньше запустить завод. Мы уже заключили контракты на покупку оборудования по переработке молока», — добавил Алиев.

В планах выйти на полную производственную мощность завода через полгода после запуска. Продукцию, изготовленную на предприятии, планируют поставлять по всей России, ведь производство сможет перерабатывать в сутки 1000 тонн молока и благодаря инновационным установкам выпускать более 15 видов молочной продукции: молоко различной жирности, кефир, йогурты, творог, сливки, сметану, сливочное масло, твердые, полутвердые, молодые и творожные сыры.

Проект компании «Молочная нива» в Шаховской получил статус регионального инвестиционного проекта (РИП) и будет способствовать укреплению сельскохозяйственного и перерабатывающего секторов Подмосковья. Он также будет способствовать повышению пищевой безопасности региона и созданию новых рабочих мест.

В 2024 году Минсельхоз планирует ввести новые механизмы господдержки производителей молока для достижения самообеспеченности не менее чем на 90% продукцией российского производства к 2030 году, в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности.

© riamo.ru

© riamo.ru

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.