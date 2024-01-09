В Питерке Саратовской области построили поликлинику на 300 посещений в смену

© news.sarbc.ru

В медицинском учреждении будут принимать терапевты, педиатры, узкие специалисты: невролог, окулист, оториноларинголог, дерматовенеролог, эндокринолог, кардиолог, психиатр, нарколог. Установлены новые рентгеновский и флюорографический аппараты, а также оборудование, которого раньше в районе не было, — маммограф и дентальный аппарат.

Главная проблема на сегодня — обеспечение поликлиники кадрами. В целом по району вакансии в медицине закрыты на 56%. Свободные места рассчитывают закрыть за счет целевого набора в медвузы и программы «Земский доктор».

Учреждение построено по программе модернизации первичного звена в рамках национального проекта «Здравоохранение». Отметим, что после праздников заработает также новая поликлиника в Базарном Карабулаке.

© news.sarbc.ru

© news.sarbc.ru

© news.sarbc.ru

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