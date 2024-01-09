В состав Береговой охраны ФСБ РФ вошел патрульный корабль «Уфа» проекта 22120

29 декабря 2023 года в состав Береговой охраны ПС ФСБ России вошел пограничный патрульный корабль «Уфа» проекта 22120. Корабль построен на стапелях судостроительной фирмы «Алмаз» в Санкт-Петербурге.

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Основным предназначением пограничного патрульного корабля проекта 22120 является охрана и защита 200-мильной экономической зоны, а также контроль за рыбным промыслом. Длина корабля проекта 22120 составляет 71 м, ширина — 10,4 м, осадка — 3,6 м. Полная скорость хода достигает 21,5 узла, автономность — 30 суток, дальность плавания — 6000 миль. Для работы во льдах корпус корабля оснащён ледовым подкреплением. У корабля есть своя вертолетная площадка.

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