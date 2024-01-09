На Камчатке сдан малотоннажный рыболовный сейнер «Апача» проекта 04130

В 2023 году в Камчатском крае рыболовецкий колхоз имени В. И. Ленина впервые в истории отрасли построил рыболовецкое судно. Им стал малотоннажный рыболовный сейнер «Апача» проекта проекта 04130.

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Сейнер «Апача» стал головным в серии из шести сейнеров, строящихся рыболовецким колхозом имени Ленина.

По оценке судовладельца, сейнер может осваивать до трёх тысяч тонн рыбы в год, доставляя охлаждённую рыбу на береговые заводы.

В судне проекта 04130 заложен объём трюма на 100 тонн. Эксплуатация судна будет осуществляться в весенне-осенний навигационный период (с мая по октябрь).

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