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Судостроение и судоходство

Завершено строительство плавучего причала для маломерных судов проекта ПБФ 4218.23/ПП

В одном из российских регионов завершено строительство плавучего причала для маломерных судов проекта ПБФ 4218.23/ПП.

 © rfclass.ru

Технические характеристики:

  • Длина габаритная — 21,18 м;
  • Ширина габаритная — 12,33 м;
  • Ширина расчётная секции причала — 2,25 м;
  • Высота борта — 0,75 м;
  • Высота надводного борта — 0,580 м
  • Валовая вместимость — 17,90 р.т.

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Источник: https://rfclass.ru/events/2024/ross...chego-obekta-proekta-pbf-4218-23pp/

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