В одном из российских регионов завершено строительство плавучего причала для маломерных судов проекта ПБФ 4218.23/ПП.

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Технические характеристики:

Длина габаритная — 21,18 м;

Ширина габаритная — 12,33 м;

Ширина расчётная секции причала — 2,25 м;

Высота борта — 0,75 м;

Высота надводного борта — 0,580 м

Валовая вместимость — 17,90 р.т.

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