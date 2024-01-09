Завершено строительство плавучего причала для маломерных судов проекта ПБФ 4218.23/ПП
В одном из российских регионов завершено строительство плавучего причала для маломерных судов проекта ПБФ 4218.23/ПП.
Технические характеристики:
- Длина габаритная — 21,18 м;
- Ширина габаритная — 12,33 м;
- Ширина расчётная секции причала — 2,25 м;
- Высота борта — 0,75 м;
- Высота надводного борта — 0,580 м
- Валовая вместимость — 17,90 р.т.
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