В Ростовской области открылся новый пассажирский плавучий причал «Дон-3»
В Ростовской области в хуторе Пухляковском состоялось торжественное открытие нового плавучего пассажирского причала «Дон-3». Это уже шестой причал, установленный специально для швартовки скоростных судов.
Маршрут будет проходить через ключевые пункты: Ростов-на-Дону, Старочеркасскую, хутор Пухляковский и Семикаракорск, что значительно улучшит транспортную доступность и откроет новые возможности для путешествий.
