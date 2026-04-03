MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
2 дня назад 112
Katamaran Судостроение и судоходство

В Ростовской области открылся новый пассажирский плавучий причал «Дон-3»

В Ростовской области в хуторе Пухляковском состоялось торжественное открытие нового плавучего пассажирского причала «Дон-3». Это уже шестой причал, установленный специально для швартовки скоростных судов.

© rostov-news.net

Маршрут будет проходить через ключевые пункты: Ростов-на-Дону, Старочеркасскую, хутор Пухляковский и Семикаракорск, что значительно улучшит транспортную доступность и откроет новые возможности для путешествий.

Источник: rostov-news.net

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт