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Производство

«СТАН»: результаты работы за 2023 год

Станкостроительный холдинг «СТАН», находящийся под управлением компании «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех, подвел результаты работы за 2023 год.

 © rostec.ru

По итогам отчетного периода предприятию удалось на 100% выполнить производственную программу и расширить мощности за счет открытия новых площадок.

Приоритетной задачей на 2024 год станет расширение присутствия на отечественном рынке металлообрабатывающего оборудования за счет наращивания производства станков и комплектующих.

Ключевым результатом работы холдинга в 2023 году стало выполнение в полном объеме производственной программы. На заводах «СТАНа» — это пять предприятий в Москве, Коломне, Иванове, Рязани и Стерлитамаке — за минувшие 12 месяцев было произведено и подготовлено к отгрузке более 70 станков, из них 36 введено в эксплуатацию и будет поставлено заказчикам в рамках контрактов прошлых лет.

В 2023 году станкостроительный холдинг расширил производственные мощности. В сентябре в состав холдинга вошло новое предприятие по обслуживанию станков — «Станремсервис». В этом же месяце на базе Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова Объединенной авиастроительной корпорации было создано и первое ремонтно-сервисное подразделение. Также в октябре в доверительное управление холдингу был передан липецкий завод «РТ-Станкоинструмент», который специализируется на производстве шлифовальных станков универсальной группы.

Активная работа в 2023 году велась и в сфере международного сотрудничества. В течение года «СТАН» заключил ряд соглашений о сотрудничестве с китайским производителем систем ЧПУ HCNC, а в ноябре холдинг принял участие в выставке CIIE-2023 в Шанхае, где представил главную новинку 2023 года — роботизированный шлифовальный центр модели СТШ ЭКО.

«В 2024 году мы планируем удвоить объемы производства станков на заводах „СТАНа“ и продолжим работу по созданию десятков новых моделей станков и комплектующих к ним. Это позволит подтвердить статус холдинга как лидера российского станкостроения и укрепит его позиции на отечественном рынке металлообрабатывающего оборудования», — сообщил генеральный директор ООО «СТАН» Борис Богатырев.

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Источник: https://rostec.ru/news/stankostroit...ha-v-2024-godu-udvoit-proizvodstvo/

производство, станкостроение, результаты работы за 2023 год, СТАН, Ростех
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    10.01.2415:02:39

    Да в общем немного: 70 станков на пятерых это по 14 станков на нос. Не учитывая 3 новых предприятий.

    Надо увеличивать производство.

    Новости конечно плюс.

    Отредактировано: Сергей Котенко~15:03 10.01.24
    #1275260
    • Jorjio774 Jorjio774
      10.01.2421:19:14

      Ну, нужно разгоняться. Лет 10÷15 назад, помню, что при слове отечественное станкостроение, скупая слеза катилась по небритой щеке   

      #1275303
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