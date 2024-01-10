«Калашников»: по итогам 2023 года ГОЗ по снайперским винтовкам вырос в 8 раз

В 2023 году государственный оборонный заказ на поставку снайперских винтовок производства концерна «Калашников» вырос в 8 раз по сравнению с 2022 годом.

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Помимо снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) и снайперской винтовки Драгунова (СВД), «Калашников» продолжает поставлять 7,62-мм снайперские винтовки Драгунова со складывающимся прикладом (СВДС) и 7,62-мм снайперские винтовки СВ-98.

Концерн «Калашников» начал серийное освоение СВЧ в 2023 году: первая серийная партия была отгружена в адрес заказчика в декабре 2023 года. Масса винтовки без магазина составляет 4,8 кг, калибр — 7,62×54 мм. Общая длина изделия (с разложенным прикладом и пламегасителем) — 1170 мм, длина ствола — 620 мм. СВЧ имеет надежную газоотводную автоматику с коротким ходом газового поршня и трехпозиционным поворотным газовым регулятором.

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