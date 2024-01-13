Московская компания «Лазеры и аппаратура» увеличила в 2,5 раза производство станков

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Столичная компания по производству лазерного оборудования выпустила за прошлый год 42 станка, что в 2,5 раза больше, чем в 2022 году

Предприятие, расположенное в Зеленограде, занимается производством лазерного оборудования, требуемого для обработки, сварки, нарезки и плавки деталей во многих отраслях промышленности. При этом в прошлом году в товарную линейку компании были включены ещё четыре новые базовые модели приборов.

Производство станков на предприятии локализовано практически на 90%.

Исполнительный директор компании Анна Цыганцова заявила, что в текущем году на предприятии запланировали произвести не менее 60 лазерных станков. По ее словам, как минимум 25 из них должны быть пятикоординатными многоосевыми обрабатывающими центрами.

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