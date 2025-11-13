«СТАН» создал шлифовальный станок для обработки критически важных деталей авиадвигателей
Комплекс SXS 512 способен в полностью автоматизированном режиме обрабатывать замок лопатки газотурбинного двигателя
Холдинг «СТАН» Госкорпорации Ростех разработал и изготовил уникальный для российского рынка пятикоординатный шлифовальный комплекс SXS 512. Он способен в полностью автоматизированном режиме обрабатывать замок лопатки газотурбинного двигателя. Это один из наиболее сложных и ответственных элементов силовых установок для авиационной и энергетической промышленности.
Опытный образец оборудования произведен московским предприятием «Шлифовальные Станки» (входит в СТАН) и не имеет отечественных аналогов. Комплекс предназначен для обработки критически важных в двигателестроении изделий, требующих предельной точности геометрии и качества поверхности, например рабочих и компрессорных лопаток.Одним из ключевых преимуществ модели является ее универсальность. SXS 512 способен обрабатывать более десяти типов материалов — от закаленных сталей до жаропрочных никелевых сплавов. Станок рассчитан на работу с высокопористыми кругами из белого электрокорунда и поддерживает непрерывную правку инструмента, что обеспечивает стабильное качество обработки даже самых твердых материалов.
Модель SXS 512 реализует технологию глубинного шлифования и работает в полностью автоматическом режиме. Станок оснащен российским шпиндель-мотором, инструментальным магазином собственного производства и двухосевым столом с автоматизированной заменой деталей. Комплекс электронных систем контроля обеспечивает стабильную точность, исключая влияние человеческого фактора. Специально разработанное ПО — «Комфортный интерфейс оператора» (КИО) — позволяет создавать, редактировать и контролировать весь технологический процесс, обеспечивая наглядность и оперативность подготовки производства.«Создание нового станка — результат реализации промышленной политики Госкорпорации Ростех, нацеленной на укрепление технологического суверенитета и развитие отечественного станкостроения. Холдинг „СТАН“ создает оборудование, способное обеспечить предприятия оборудованием мирового уровня по точности, производительности и надежности», — подчеркнул заместитель генерального директора холдинга «СТАН» Денис Чернявский.
«СТАН» остается единственным в стране производителем станков для глубинного шлифования. Холдинг обеспечивает высокоточные решения для обработки жаропрочных, термообработанных и сверхтвердых материалов, востребованных в двигателестроении и смежных высокотехнологичных отраслях.
