Скоростной лазерный комплекс для раскроя металла создали в Москве
Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» компания «Лассард» выпустила новый высокотехнологичный лазерный комплекс для раскроя металла. Максимальная скорость раскроя у нового станка достигает 300 метров в минуту.
Конструкция включает в себя особую систему перемещения с линейными двигателями и подвесной Y-балкой, что создает высокую динамику, решает проблему синхронизации и уменьшает воздействие вибраций на процесс резки. За счет этого растет производительность.
«Высокая мощность и автоматизация позволяют использовать его в ключевых сферах: транспортном и тяжелом машиностроении, аэрокосмической отрасли, строительстве и приборостроении», — подчеркивается в сообщении.
