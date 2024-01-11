«Калашников» выполнил поставку комплектов боевого снаряжения «Стрелок»

ООО «Триада-ТКО» полностью выполнило обязательства по поставке 25 000 комплектов боевого снаряжения «Стрелок» в адрес заказчика.

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КБС «Стрелок» является комплексным решением в области индивидуальной бронезащиты и экипировки для Вооруженных Сил Российской Федерации.

Комплект включает в себя бронежилет «Корсет плюс» с дополнительными модулями защиты, набор подсумков, рюкзак объемом 30 л.

Комплект обеспечивает противопульную защиту в грудной и спинной секции от винтовочных бронебойных патронов с пулей со стальным термоупрочненным сердечником, увеличенную площадь противоосколочной защиты более 135 дм² - 70% от площади тела. Бронеэлементы обладают повышенным уровнем противоосколочной стойкости — не менее 630 м/с. Бронежилет в составе изделия обладает системой распределения веса, эффективно перенося часть веса бронежилета со спины и плеч, на пояс и бедра пользователя. Конструкция изделия обеспечивает возможность самостоятельной регулировки положения бронезащиты на себе под комплект обмундирования в зависимости от времени года. Модульность комплекта обеспечивает возможность изменения конфигурации изделия под служебно-боевую задачу.

До передачи заказчику комплект прошел цикл испытаний, подтвердив полное соответствие защитных характеристик.

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