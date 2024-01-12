Завод «ТК ЛИФТ» приступил к строительству нового импортозамещающего предприятия в Подмосковье

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Завод «ТК ЛИФТ», расширяющий производство автомобильной спецтехники, приступил к строительству нового импортозамещающего предприятия на земле, предоставленной компании на льготных условиях. В новое производство компания инвестирует 111,5 млн рублей.

На участке размером более 3,2 га, предоставленном по программе «Земля за 1 рубль», уже идет строительство. Расширение предприятия за счет появления новых мощностей позволит создать еще порядка 40 рабочих мест для жителей г. о. Электросталь. Запуск производства запланирован на этот год.

«Строительство новых производственных мощностей на „льготном“ участке — часть нашего масштабного проекта по расширению производства. Их запуск позволит нашей компании увеличить объемы производства продукции в три раза», — рассказал генеральный директор «ТК ЛИФТ» Никита Харизин.

Предприятие «ТК ЛИФТ» специализируется на производстве автомобилей с крюковыми установками «мультилифт», ломовозов, мусоровозов, бункеровозов, а также прицепов и полуприцепов. Кроме того, компания оказывает услуги сервисного и гарантийного обслуживания техники.

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