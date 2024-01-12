В Кашире приступили к строительству завода по производству упаковки

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Компания «Л-ПАК» приступила к строительству первой очереди комплекса по производству гофрированного картона и упаковочной продукции на территории особой экономической зоны «Кашира». Соответствующее разрешение уже получено инвестором.

«Инвестиционный проект будет реализован в две очереди. Завершить строительство производственно-складского комплекса площадью 62 тыс. кв. метров компания планирует в IV квартале 2024 года. После ввода в эксплуатацию завода по производству гофрированного картона и упаковочной продукции „Л-ПАК“ приступит к строительству завода по переработке макулатуры. Весь проект будет реализован в течение трех лет. На первом этапе на предприятии будет создано 480 рабочих мест, в дальнейшем штат будет увеличен до 1300 сотрудников. Общий объем инвестиций в реализацию всего проекта оценивается в 19 млрд рублей», — рассказали в министрстве инвестиций, промышленности и науки Московской области .

Продукция «Л-ПАК» применяется повсеместно: для упаковки пищевых продуктов, лекарств, косметики, мебели, бытовой техники, автомобильных запчастей и т. д. На новом предприятии в Подмосковье компания будет производить четырехклапанные коробки, изделия сложной высечки и крупногабаритную тару. На первом этапе порядка 20 млн кв. метров гофрокартона. В дальнейшем объем производства будет увеличен до 50 млн.

Проект на территории ОЭЗ «Кашира» будет реализован при содействии Корпорации развития Московской области (КРМО).

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