В подмосковном Краснознаменске начали строительство металлообрабатывающего завода

Компания «ВИРМ» приступила к строительству предприятия по высокоточной металлообработке. Оно создается на земельном участке, предоставленном компании в Краснознаменске в рамках подмосковной программы импортозамещения «Земля за 1 рубль».

Инвестиции в проект компании составят около 116 млн рублей. На предприятии планируется создать более 60 рабочих мест для жителей Подмосковья. Запуск производства запланирован на 2025 год.

На сегодняшний день уже завершен необходимый комплекс проектно-изыскательских работ. Компания получила разрешение на строительство. Строящийся производственный корпус войдет в первый пусковой комплекс предприятия по производству импортозамещающей продукции: станков, твердотопливных котлов, строительных металлоконструкций. В перспективе компания также планирует создать дополнительные сборочные, производственные и складские корпуса.

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