На СНСЗ заложен корабль противоминной обороны «Семен Агафонов» проекта 12700

На Средне-Невском судостроительном заводе (г. Санкт-Петербург) прошла торжественная церемония закладки корабля противоминной обороны проекта 12700 шифр «Александрит». Приказом Главкома ВМФ будущему морскому тральщику присвоили имя Героя Советского Союза Семена Агафонова — участника Великой Отечественной и Советско-японской войн.

© paluba.media

Проект 12700 «Александрит» разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (входит в ОСК) для ВМФ РФ. Корабли этого проекта предназначены для борьбы с морскими минами, которые они способны обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

© paluba.media

Основные характеристики тральщика проекта 12700: Водоизмещение, т 890 Длина, м 61,6 Ширина, м 10,3 Силовая установка, л.с. 2х2500 Скорость, узл. 16 Дальность плавания, миль 1500 Автономность, сут. 10 Вооружение 1 х АУ АК-306 (30-мм), 1 х МТПУ 14,5-мм, 8 ПЗРК. Противоминное вооружение акустический трал ШАТ-У, контактный трал ГКТ-2 или ГОКТ-1. Экипаж, чел. 44

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