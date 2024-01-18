На СНСЗ заложен корабль противоминной обороны «Семен Агафонов» проекта 12700
На Средне-Невском судостроительном заводе (г. Санкт-Петербург) прошла торжественная церемония закладки корабля противоминной обороны проекта 12700 шифр «Александрит». Приказом Главкома ВМФ будущему морскому тральщику присвоили имя Героя Советского Союза Семена Агафонова — участника Великой Отечественной и Советско-японской войн.
Проект 12700 «Александрит» разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (входит в ОСК) для ВМФ РФ. Корабли этого проекта предназначены для борьбы с морскими минами, которые они способны обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.
|Основные характеристики тральщика проекта 12700:
|Водоизмещение, т
|890
|Длина, м
|61,6
|Ширина, м
|10,3
|Силовая установка, л.с.
|2х2500
|Скорость, узл.
|16
|Дальность плавания, миль
|1500
|Автономность, сут.
|10
|Вооружение
|1 х АУ АК-306 (30-мм), 1 х МТПУ 14,5-мм, 8 ПЗРК.
|Противоминное вооружение
|акустический трал ШАТ-У, контактный трал ГКТ-2 или ГОКТ-1.
|Экипаж, чел.
|44
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18.01.2420:12:29