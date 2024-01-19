Производительный смеситель, ранее поставляемый из США, был заменен на местной фабрике в Чебаркуле, Челябинской области. Смеситель был изготовлен заводом ААМикс на 100% из российских комплектующих. Большая часть была произведена на собственном производстве.

© isilos.ru

Этот завод, производящий шпатлевки Даногипс и сухие смеси Ротбанд, является частью концерна КНАУФ и регулярно получает от нас оборудование и инжиниринговые услуги.

Раньше наш вклад ограничивался системами растаривания, дозировки, фильтрацией и другими вспомогательными элементами, в то время как основное оборудование завода поступало из США.

На этот раз мы предприняли большой шаг, изготовив и доставив ключевой элемент завода — смеситель. Стоит отметить, что это изделие полностью сделано из российских компонентов и произведено на наших производственных мощностях. Производство завода ААМикс — производства полного цикла стартует с раскроя листового металла, изготовления валов и т. д.

© isilos.ru

Клиент желал не только заменить изношенный смеситель производства США, но и увеличить производственные мощности, что потребовало установки нового, более вместительного смесителя на 2200 литров. Мы спроектировали новую конструкцию, обеспечив все необходимые подключения — для воздуха, вакуума и прочего.

Произведенный нами смеситель обладает множеством преимуществ: мощность двигателя составляет 45 кВт, применена ременная передача на редуктор, что предотвращает заклинивания. Кроме того, редуктор сконструирован для работы в сложных условиях и способен выдерживать перегрузки и ударные нагрузки.

© isilos.ru

Оборудование предназначено для смешивания сухих составляющих шпатлевки Даногипс и строительных смесей Ротбанд. Компоненты подаются в смеситель через вакуумную линию, создавая в устройстве разреженное пространство. На смесителе установлены фильтры Аирклин Медиум от ААМикс.

На днях наши инженеры успешно завершили монтаж этого смесителя на заводе в Чебаркуле и провели его первый запуск и настройку.

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