Компания «Сибэкохим» открыла новый цех в Подмосковье

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Опытно-производственная компания «Сибэкохим» построила и запустила новый цех по производству химических средств бытового и промышленного назначения в микрорайоне Бахчиванджи городского округа Щелково.

Предприятие производит более 100 видов бытовой и промышленной химии: стиральные порошки и гели, кондиционеры для белья, отбеливатели, средства для посуды, стекол и сантехники. Химические средства под брендом «ANT» можно встретить на полках торговых сетей и найти на маркетплейсах. Новые производственные мощности позволят увеличить объем выпускаемой продукции с 600-700 до 1 тыс. т в месяц. Новый цех создаст в округе 50 новых рабочих мест.

Основная производственная площадка «Сибэкохим» была создана в 2000 году в Омске, в 2018 компания обосновалась в Щелкове. Сначала предприятие сотрудничало только с крупнейшими предприятиями авиационной, водной, железнодорожной, машиностроительной отраслей: РЖД, Московский метрополитен. Сейчас компания вышла на розничные продажи, предлагая потребителю бытовые чистящие средства и автохимию. Примечательно, что вся продукция является собственной разработкой компании. «Сибэкохим» имеет шесть патентов на изобретения и неоднократно становилась победителем конкурса «Сто лучших товаров России».

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