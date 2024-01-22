В Истре построили склад по производству сухих молочных смесей для детей

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Главгосстройнадзор Подмосковья выдал разрешение на ввод в эксплуатацию склада сырья (2-й этап) завода по производству сухих адаптированных молочных смесей (заменителей женского молока) и сухой «молочной основы» в городском округе Истра.

Возведение склада площадью 3,8 тыс. кв. метров провели в рамках масштабной реконструкции завода. Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта власти Московской области и компания «Инфаприм» подписали на ПМЭФ в 2021 году, тогда и стартовали работы.

Застройщик — компания «Инфаприм» — единственное предприятие в России, выпускающее специализированные сухие смеси для детей с отклонениями в пищеварении и аллергией, а также смеси для питания детей, имеющих редкие генетические заболевания.

Модернизация завода позволит оптимизировать технологические линии, расширить площади складских помещений, химической и микробиологической лабораторий, реконструировать наружные стены, а также организовать стоянки для автомобилей. По завершении всех этапов на предприятии будет создано 120 рабочих мест.

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