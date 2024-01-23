ЛМЗ выполнил в 2023 году обязательства на поставку элементов защиты для бронетехники

Липецкий механический завод (ООО «ЛМЗ») выполнил обязательства 2023 года на поставку решетчатых экранов (РЭ) в адрес заказчика.

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Решетчатый экран — элемент пассивной защиты боевой техники. Принцип действия РЭ основан на уменьшении разрушительного действия кумулятивной струи боеприпаса при его попадании между полосками решетки.

«Предприятие освоило производство решетчатых экранов в 2023 году, — отметил исполнительный директор по ООО „ЛМЗ“ Вениамин Сизов. — Завод будет увеличивать объем поставок выпускаемого изделия».

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