Открыт новый ФОК в Бабушкинском округе Волгоградской области

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23 января, в селе имени Бабушкина торжественно открыли физкультурно-оздоровительный комплекс.

Общее финансирование объекта составило 189,6 миллиона рублей, из которых 180,4 миллиона — областной бюджет и 9,2 миллиона — местный бюджет.

Новый ФОК оснащен универсальным спортивным залом, тренажерным и малым спортивными залами. Также для него закуплены тренажеры, спортивное оборудование и инвентарь. Здесь будут проводиться учебно-тренировочные занятия, сборы и официальные соревнования сразу по нескольким олимпийским видам спорта, в том числе по мини-футболу, баскетболу и волейболу. Кроме того, он станет тренировочной базой для лыжников, гимнастов и единоборцев.

ФОК получил название «Фокус». Его выбирали жители, проголосовав на официальной странице округа в социальных сетях, уточнили в пресс-службе врио губернатора области.

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