Мероприятие собрало множество гостей, включая знаменитых спортсменов: двукратную олимпийскую чемпионку, уроженку этих мест Анну Богалий, и известного комментатора Дмитрия Губерниева. На праздник также приехали детские команды из различных районов области.

Аналогичные модульные комплексы были возведены в прошлом году в Семеново и Кадникове. Теперь современный спортивный зал появился и в Вожеге. Он представляет собой универсальную площадку для мини-футбола, волейбола, баскетбола и занятий единоборствами. В составе объекта — игровой зал с профессиональным покрытием, раздевалки с душевыми, кабинет тренера, медицинский пункт и гардероб.

Возведение объекта в Вожеге финансировалось из областной казны в рамках спортивной госпрограммы.

За два года в области создана целая сеть новых залов, стадионов и спортивных площадок. Благодаря этому на Вологодчине с каждым годом растет число людей, регулярно занимающихся физкультурой. По результатам прошлого года этот уровень может приблизиться к 70%.

Отметим, что за последние два года в регионе было построено, реконструировано или модернизировано свыше 90 спортивных сооружений. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию еще 21 объект.