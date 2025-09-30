MAX
В Череповце открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс

© vologda-oblast.ru

В Череповце состоялось торжественное открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса в 112-м микрорайоне. Проект по строительству нового физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Череповце реализовали за 1,5 года. На эти цели направили чуть более 600 миллионов рублей из областного бюджета. Комплекс разместился на площади свыше пяти тысяч квадратных метров и включает в себя пять залов для занятий: тренажерный и игровой, залы для единоборств, гимнастики и фитнеса. Уже прошла первая тренировка в новом боксерском зале, который опробовали спортсмены сборной области и гости из Республики Куба.

Эти команды примут участие в Кубке губернатора Вологодской области по боксу, запланированном на 28 ноября в Вологде. Возведение спортивного объекта стало возможным благодаря финансированию из областного бюджета.

Источник: vologda-oblast.ru

