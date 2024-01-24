В России создан первый прибор для лечения опухолей ультразвуком

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Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) холдинга «Швабе» получил товарный знак на комплекс HIFU-терапии «ДИАТЕР-М». Это первое в России устройство, предназначенное для неинвазивного удаления опухолей при помощи ультразвука высокой интенсивности.

Товарный знак произведенного в России HIFU-комплекса распространяется на название «MDiater». Прибор «ДИАТЕР-М» получил регистрацию Росздравнадзора весной 2023 года и сегодня проходит испытания в одном из ведущих федеральных онкоцентров. Врачи проводят терапию пациентам с новообразованиями в молочной железе при помощи аппарата.

«Получение товарного знака на комплекс — важный этап вывода прибора на рынок медицинских изделий. Этот шаг позволит защитить уникальное название разработки и повысит узнаваемость «ДИАТЕР-М», — сказал генеральный директор НПЗ Антон Клоков.

«ДИАТЕР-М» создан специалистами НПЗ совместно с сотрудниками Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Устройство предназначено для лечения доброкачественных и злокачественных новообразований и рассчитано на использование в хирургических отделениях и онкоцентрах.

HIFU-терапия — это неинвазивный метод лечения и удаления опухолей без применения наркоза или введения сильнодействующих лекарств. Комплекс позволяет разрушать клетки новообразований посредством локальной гипертермии с помощью высокоинтенсивного сфокусированного ультразвука. При этом здоровые клетки в непосредственной близости остаются нетронутыми, вследствие чего сокращается срок восстановления пациентов.

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