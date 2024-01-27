Алчевский металлургический комбинат с начала года приобрёл четыре тепловоза

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Одно из ведущих промышленных предприятий ЛНР — Алчевский металлургический комбинат — с начала 2024 года приобрёл четыре тепловоза. Об этом сообщила пресс-служба Южного горно-металлургического комплекса, в состав которого входит АМК.

В пресс-службе проинформировали, что в 2023 году были осуществлены ремонты девяти подвижных составов, а также более 500 разноплановых ремонтов техники и оборудования.

«Программа восстановления и расширения парка железнодорожного транспорта является ключевой и будет продолжена в текущем году», — подчеркнули в ЮГМК.

В рамках программы восстановления промышленных агрегатов комбинат изготовил две новые тележки для трансферкара в агломерационном цеху. В пресс-службе пояснили, что трансферкары предназначены для транспортировки железорудных материалов с рудного двора на участок подготовки шихты, обладают грузоподъемностью 50 тонн и способны за сутки перевезти до 1 000 тонн железорудных материалов. В ближайшее время планируется провести замену тележек еще на одном из трансферкаров.

На предприятии уточнили, что ремонт подобных агрегатов не проводился с 2014 года.

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