«Швабе»: 2000 единиц медтехники в российские регионы и за рубеж в 2023 году

Медицинские изделия «Швабе» в 2023 году были поставлены в более 30 российских регионов, а также в страны ближнего зарубежья.

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Лечебные учреждения получили неонатальное, гинекологическое, офтальмологическое и наркозно-дыхательное оборудование от предприятий дочернего холдинга Госкорпорации Ростех.

Поставлены были медицинские изделия производства четырех предприятий холдинга «Швабе» — Красногорского завода имени С. А. Зверева, Загорского оптико-механического завода, Новосибирского приборостроительного завода и Уральского оптико-механического завода имени Э. С. Яламова.

«Всего мы поставили порядка 2 тысяч единиц медицинской техники — прежде всего, неонатальное оборудование для выхаживания новорожденных, изделия для реанимации и офтальмологии. География поставок достаточно широкая. Помимо внутреннего рынка наше медицинское оборудование востребовано в странах ближнего зарубежья, например в Узбекистане и Беларуси. В 2024 году мы продолжим развивать медицинское направление и создавать новые изделия, обеспечивая технологическую независимость российского здравоохранения», — отметил заместитель генерального директора «Швабе» Лев Борисов.

Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова реализовал более 750 единиц неонатальной техники для выхаживания новорожденных: инкубаторы различных модификаций, устройства фототерапии, неонатальные обогреватели и открытые реанимационные системы. Медицинские изделия доставлены в лечебные учреждения Московской, Новосибирской, Владимирской и других областей России, а также в клиники Республики Дагестан, Камчатского и Ставропольского края.

Красногорский завод им. С. А. Зверева поставил в регионы России и в страны ближнего зарубежья 200 изделий для офтальмологии и гинекологии.

Новосибирский приборостроительный завод в 2023 году передал в медучреждения 358 инфузионных насосов и 21 стыковочную станцию для них.

Кроме того, более 200 единиц офтальмологического оборудования реализовал Загорский оптико-механический завод. Предприятие поставляло щелевые лампы, офтальмоскопы, анализатор поля зрения, монобиноскоп, анализатор индивидуальной нормы внутриглазного давления и другие приборы.

Всего Ростех выпускает более 150 видов зарегистрированных медицинских изделий для кардиологии, хирургии, онкологии, реаниматологии, неонатологии, офтальмологии и других сфер медицины. Эта техника сделана с учетом реальных потребностей современной медицины и запросов врачей.

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