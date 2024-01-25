Тюменский завод открыл производство новых полимерных труб для нефтяной отрасли

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Тюменский завод «СИБГАЗАППАРАТ» запустил производство первых в Уральском ФО гибких полимерных армированных труб для нефтегазовой отрасли.

Производственная мощность цеха — 600 км в год. Основные области применения продукции завода — транспортировка нефти и газа, эмульсий, поддержание внутрипластового давления.

В новое производство группа компаний «ПОЛИПЛАСТИК» вложила более 600 млн рублей. Создано 20 рабочих мест.

Суть технологии в том, что все слои в трубе связаны с собой, что позволяет создать монолитную конструкцию и добиться высокой прочности. Трубы полифиброн возможно применять на трубопроводах с рабочим давлением до 21 МПа, на выкидных линиях и при транспортировке флюида температурой до 80 °C.

Ранее производить трубы по такой технологии начали на предприятии «Полипластика» в Москве.

Операционный директор компании Кирилл Трусов рассказал в интервью «Тюменской линии», что над технологическим решением исследователи работали несколько лет. Запрос на такую трубу в России созрел давно.

«Мы разработали технологию производства, изучили спрос и приняли инвестиционное решение. За короткие сроки построили новую линию. Запустили её, провели испытания, вышли на товарную продукцию. Здесь мы производим не просто российский продукт, а локальный. Это в Тюмени, из сырья — полимеров, произведенных в Тобольске, значит это региональный продукт. Оборудование иностранное, в нашей стране такого пока не производят. Поставки труб уже начались», — сказал Кирилл Трусов.

Компания «ПОЛИПЛАСТИК» существует на рынке 30 лет, начинали с поставок газовых труб для сетей среднего и низкого давления. С открытием цеха в Тюмени они готовы удовлетворить потребность в новых современных технологиях нефтегазовой отрасли, которая работает с более высоким давлением и температурами.

По словам специалистов, применение ГПАТ в нефтегазодобыче поможет компаниям снизить затраты на 30% по сравнению с использованием трубопроводов из углеродистой стали.

Производственную линию на базе тюменского завода развернули в оптимально короткие сроки, в декабре 2023 года запустили станки и оборудование. Первые десятки метров гибких полимерных армированных труб уже изготовлены под заказ.

© t-l.ru

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