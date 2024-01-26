Иркутский литейно-механический завод «Ригель-Сиб» в январе 2024 г выпустил новую модель смесителя

Смеситель/душа стационарный СМ-ВДЛ20 САПФИР © avatars.mds.yandex.net

Завод «Ригель-Сиб» встретил новый 2024 год выпуском новой модели смесителя!

Новый смеситель изготовлен из латуни марки ЛС-59 с использованием качественных комплектующих, что обеспечивает его надёжную работу в течение всего срока службы.

Механизм переключения с керамическими пластинами высокоточной обработки позволяют выдерживать до 70 000 циклов переключения.

Душевые лейки оснащены силиконовыми форсунками для лёгкой очистки их от известковых отложений. Телескопическая душевая штанга с регулируемым по высоте держателем для лейки позволит отрегулировать душ по высоте.

Аэратор, встроенный в излив смешивает воздух с водой, что позволяет получить мягкую, без брызг, струю, а также экономить водные ресурсы.

Смеситель/душа стационарный СМ-ВДЛ20 САПФИР

Смеситель/душа стационарный СМ-ВДЛ20 САПФИР

https://rigelsib.ru/upload/iblock/99c/1f29v4zwftrpvo0y47n2m2n6ypb9mhzv/vdl-20-so-znachkami.jpg

Смеситель/душа стационарный СМ-ВДЛ20 САПФИР

Смеситель разработан штатными конструкторами предприятия с учётом запросов потребителей и современных тенденций рынка.

Предприятие активно работает над новым модельным рядом и обновлением уже имеющегося. Ассортимент, предлагаемый заводом насчитывает более 700 позиций.

Это не только смесители, но и сантехнические резиновые манжеты, и подводка для воды, и латунные фитинги.

Также предприятие имеет в продаже смесители специального назначения: питьевые фонтанчики, медицинские смесители, сенсорные смесители, порционные смесители, смесители для железнодорожных вагонов.

https://rigelsib.ru/

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