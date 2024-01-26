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Производство

Иркутский литейно-механический завод «Ригель-Сиб» в январе 2024 г выпустил новую модель смесителя

Смеситель/душа стационарный СМ-ВДЛ20 САПФИРСмеситель/душа стационарный СМ-ВДЛ20 САПФИР © avatars.mds.yandex.net

Завод «Ригель-Сиб» встретил новый 2024 год выпуском новой модели смесителя!

Новый смеситель изготовлен из латуни марки ЛС-59 с использованием качественных комплектующих, что обеспечивает его надёжную работу в течение всего срока службы.

Механизм переключения с керамическими пластинами высокоточной обработки позволяют выдерживать до 70 000 циклов переключения.

Душевые лейки оснащены силиконовыми форсунками для лёгкой очистки их от известковых отложений. Телескопическая душевая штанга с регулируемым по высоте держателем для лейки позволит отрегулировать душ по высоте.

Аэратор, встроенный в излив смешивает воздух с водой, что позволяет получить мягкую, без брызг, струю, а также экономить водные ресурсы.

Смеситель/душа стационарный СМ-ВДЛ20 САПФИРСмеситель/душа стационарный СМ-ВДЛ20 САПФИР

Смеситель/душа стационарный СМ-ВДЛ20 САПФИРСмеситель/душа стационарный СМ-ВДЛ20 САПФИР

https://rigelsib.ru/upload/iblock/99c/1f29v4zwftrpvo0y47n2m2n6ypb9mhzv/vdl-20-so-znachkami.jpghttps://rigelsib.ru/upload/iblock/99c/1f29v4zwftrpvo0y47n2m2n6ypb9mhzv/vdl-20-so-znachkami.jpg

Смеситель/душа стационарный СМ-ВДЛ20 САПФИРСмеситель/душа стационарный СМ-ВДЛ20 САПФИР

Смеситель разработан штатными конструкторами предприятия с учётом запросов потребителей и современных тенденций рынка.

Предприятие активно работает над новым модельным рядом и обновлением уже имеющегося. Ассортимент, предлагаемый заводом насчитывает более 700 позиций.

Это не только смесители, но и сантехнические резиновые манжеты, и подводка для воды, и латунные фитинги.

Также предприятие имеет в продаже смесители специального назначения: питьевые фонтанчики, медицинские смесители, сенсорные смесители, порционные смесители, смесители для железнодорожных вагонов.

https://rigelsib.ru/

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  • Нет аватара alenaromashka
    26.01.2406:23:19

    Замечательная продукция у завода! Приобрели новые смесители на кухню и в ванну, взамен старых моделей этой же фирмы которые прослужили уже 16 лет и до сих пор работают исправно, теперь не нарадуюсь обновкой, качественные, стильные, удобные, тяжёлые что безусловно говорит о их качестве, в магазине нас ещё и скидкой порадовали! Спасибо Вам огромное за Ваш качественный и надёжный продукт! Процветания Вам и хороших клиентов!

    #1276333
    • Нет аватара RIGEL-SIB
      26.01.2407:04:51

      Благодарим за столь приятный отклик! Качество превыше всего! Благодаря таким отзывам уверены, что все наши старания не проходят зря!

      #1276336
  • Дмитрий Долгов Дмитрий Долгов
    26.01.2407:19:38

    Купил смеситель, красивый, качество высокое, легко установил. Рекомендую к покупке.

    #1276338
    • Нет аватара RIGEL-SIB
      26.01.2412:35:56

      Спасибо за отзыв! Благодарим за высокую оценку нашего смесителя. Предприятие стремится поддерживать и улучшать показатели качества в производстве.

      #1276357
      • rvk rvk
        26.01.2416:06:36

        А у вас есть встраиваемые модели? нужно чтобы смеситель был отдельно, тропический душ и лейка

        Типа такого

        Отредактировано: rvk~16:07 26.01.24
        #1276365
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    26.01.2412:41:20

    Молодцы.

    Только выпускать начали, а люди уже покупают, ставят, хвалят.

    И оперативно сообщают об этом.

    #1276358
    • alex4spb alex4spb
      26.01.2417:01:12

      оперативно отказались от радикально-черного цвета

      #1276369
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