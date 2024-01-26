Торжественное открытие легкоатлетического манежа состоялось в Петрозаводске

© rk.karelia.ru

25 января, в Университетском городке Петрозаводска прошло торжественное открытие легкоатлетического манежа. Площадь объекта составляет 7 400 кв. м. Это единственный в республике современный легкоатлетический манеж. На его территории расположены шесть прямых дорожек длиной 60 метров, четыре овальные дорожки по 200 метров и секторы для метания ядра, прыжков в длину, высоту, прыжков с шестом.

Объект вмещает 280 зрителей. На манеже оборудованы тренажерный зал, конференц-зал, душевые, массажный кабинет, мини-бассейн, сауна (восстановительный центр), комментаторская, а также парковка для автомобилей. На арене созданы возможности для занятий и соревнований по футболу, гандболу, баскетболу, волейболу, бадминтону, теннису, боксу, борьбе, легкой атлетике.

Манеж позволит проводить всероссийские и международные соревнования по легкой атлетике. Сейчас студенты и преподаватели Петрозаводского университета проводят тренировочные занятия для тестирования покрытия и оборудования.

Строительство спортивного объекта на территории Петрозаводского госуниверситета велось в рамках работы Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии. Открытие манежа в Петрозаводске состоялось в День российского студенчества.

Стоимость объекта составила 730 млн рублей. К ноябрю этого года планируется также построить котельную, на возведение которой будет направлено 70 млн рублей. ПетрГУ готовит документы для включения манежа во Всероссийский реестр объектов спорта.

© rk.karelia.ru

© rk.karelia.ru

© rk.karelia.ru

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