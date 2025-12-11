10 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония поднятия Государственного флага РФ на новом судне для добычи краба «Александр Сапожников» проекта CCa 5712LS. Об этом сообщает корреспондент Sudostroenie.info с места событий.

Судно «Александр Сапожников» построено на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (ОССЗ, работает под управлением ФГУП «Росморпорт») для группы «Русский краб» по итогам первого этапа крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами.

Судно названо в честь Александра Анатольевича Сапожникова (09.07.1952 -05.05.2024), возглавлявшего ГК «Русский краб» до 2024 года. Под его руководством компания стала лидером отрасли, а собственный флот вырос с шести до 37 судов, в том числе новых краболовов.

В торжественной церемонии приняли участие генеральный директор ОССЗ Владимир Майзус, генеральный директор ГК «Русский краб» Сергей Горячев, родственники Александра Анатольевича Сапожникова.

«Судно носит имя человека, который вырастил компанию из небольшого предприятия в лидера отрасли, крупнейшую крабодобывающую компанию в России», — подчеркнул Сергей Горячев.

Судно «Александр Сапожников» предназначено для добычи и перевозки живого краба. В своей серии это четвёртый краболов и седьмое судно, построенное для ГК «Русский краб» по программе крабовых аукционов. Разработчиком проекта является компания"Дамен Инжиниринг СПб".

Три первых судна серии CCa5712LS были приняты в эксплуатацию в 2023-2025 годах. Это современные суда высокой эффективности и безопасности промысла, отмечают в «Русском крабе».

На судах предусмотрен двухуровневый трюм с 32 независимыми танками (ёмкостями с водой) для хранения и транспортировки живой продукции. Контроль температуры, солености и содержания кислорода в воде позволяют обеспечить сохранность живого краба на максимальном уровне (98%).

Помимо судов данной серии, для компании построено три краболова-процессора (суда с перерабатывающей фабрикой и морозильным трюмом на борту). С учётом контрактов, заключенных по результатам второй волны аукционов (2023 и 2025 годов), общая численность флота, заказанного ГК «Русский краб» во исполнение обязательств по программе инвестквот, составит 19 современных краболовных судов.

В ближайшее время краболов «Александр Сапожников» отправится к месту работы на Дальний Восток. Судно проследует Южным морским путём, зайдя в по пути в корейский порт Пусан для дооснащения. Портом приписки краболова является Владивосток.

Судно для добычи и перевозки живого краба проекта CCa5712LS — справка

Длина — 57,7 и

Ширина — 12,6 м

Осадка по ЛГВЛ — 4,6 м

Скорость полного хода — 12,6 уз

Мощность главного двигателя — 1620 кВт

Мощность носового подруливающего устройства — 400 кВт

Экипаж — 24 чел.