15 декабря 2025 года на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (ОССЗ, работает под управлением ФГУП «Росморпорт») состоялась закладка двух самоходных самораскрывающихся шаланд «Цемесская» и «Волна» проекта PBSHB6. Подробности сообщает Росморречфлот.

Новые суда открывают серию из шести единиц, завершить постройку которой ОССЗ планирует до конца 2027 года. Шаланды «Цемесская» и «Волна» строятся по заказу ФГУП «Росморпорт» для Азово-Черноморского бассейнового филиала для работы в морских портах Новороссийск, Ейск, Темрюк, Тамань, Кавказ.

В торжественной церемонии приняли участие помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, полномочный представитель президента в СЗФО Игорь Руденя, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Сергей Пылин.

Руководитель Росморречфлота поздравил работников Онежского ССЗ с успешным завершением первой очереди проекта глубокой модернизации верфи, благодаря чему на заводе появились дополнительные производственные мощности.

«Сегодня заложена новая большая линейка судов, и впереди у верфи ещё много заказов. Благодарю вас за проделанный труд. Успехов и выдающихся результатов в кораблестроении», — обратился Андрей Тарасенко к коллективу завода.

По словам Сергея Пылина, для ФГУП «Росморпорт» ввод в эксплуатацию шести современных шаланд станет ключевым фактором повышения производительности дноуглубительного флота в Азово-Черноморском бассейне. Он подчеркнул необходимость эффективного поддержания проходных глубин в акваториях и на подходах к основным портам юга России, что обусловлено активным развитием морских терминалов в регионе.

Следующие шаланды серии, получившие названия «Азовская-1», «Азовская-2», «Азовская-3» и «Азовская-4», предназначены для работы в морских портах Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону, на Азово-Донском морском канале и Таганрогском подходном канале.

Проект PBSHB6 разработан проектно-конструкторским бюро «Петробалт». Судно предназначено для перевозки и складирования грунта при очистке акваторий портов и судоходных путей во время дноуглубительных работ.