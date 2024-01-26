На СГОКе запустили новый комплекс для очистки деталей горной техники

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В цехе по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) ввели в эксплуатацию новый автоматизированный моечный комплекс: он позволяет быстрее и качественнее обслуживать и ремонтировать основные узлы карьерных экскаваторов и другой техники. Новый комплекс сократил время промывки запчастей от смазочных материалов и загрязнений почти в шесть раз — с трех часов до 30 минут.

Мойка рассчитана на обработку деталей весом до 15 тонн, при этом одновременно можно очистить сразу несколько запчастей. Оператор загружает их на платформу, закатывает ее в моечную камеру и выбирает нужную программу очистки в зависимости от габарита и степени загрязнения деталей.

Новый комплекс обеспечивает экологически безопасную мойку оборудования: использованная вода очищается и снова используется в замкнутом цикле предприятия.

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