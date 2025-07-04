Поисково-спасательная служба Челябинской области получила новую технику и оборудование

Поисково-спасательная служба Челябинской области получила новую технику и оборудованиеСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Поисково-спасательной службе Челябинской области поставлены: три мотовездехода, четыре снегохода, два автомобиля повышенной проходимости, шесть беспилотников, четыре лодки с моторами, прицепы для лодок и квадроциклов, спасательные жилеты, защитные костюмы и спасательные щиты.
В состав поисково-спасательной службы входят: управление, центр подготовки и 8 поисково-спасательных отрядов, расположенных по всей области. Помимо основных подразделений, ПСС располагает специализированными службами: водолазной, газоспасательной, а также спасательно-десантной группой для работы в труднодоступных районах и проведения эвакуации пострадавших со сложного рельефа.
За последние 5 лет спасателями получено около 40 автомобилей и почти 350 единиц разного полезного оборудования.
Вся эта техника участвует и в спасательных операциях, и в профилактике ЧС.
Впервые в областной службе спасения появились квадрокоптеры. Беспилотники активно применяются для патрулирования территорий с большой высоты, поисков пропавших людей и осмотра опасных объектов.
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