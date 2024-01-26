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Атомный ледокол «Ленинград» заложили на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

Назвать атомоход в честь города-героя предложили ветераны Великой Отечественной войны. Это пятое в серии судно. Первые два — головное «Арктика» и первое серийное «Сибирь» — уже работают на Северном морском пути.

Здесь же на Балтийском заводе идет строительство атомоходов «Якутия» и «Чукотка». Это самые большие мощные атомные ледоколы в мире. Конструкция судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек, причём круглогодично. А толщина льда, которую может преодолеть судно, без малого три метра.

Они оснащены двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки «РИТМ-200» мощностью 175 МВт. Двухосадочная конструкция судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

Технический проект атомоходов разработали сотрудники ЦКБ «Айсберг».

Основные характеристики ледокола проекта 22220: Длина, м 173,3 Ширина, м 34 Осадка, минимально рабочая, м 8,55 Осадка, полная по КВЛ, м 10,5 Экипаж, чел 75 Реакторы 2хРИТМ-200 Мощность на валах, МВт 60 Движители 3 гребных винта фиксированного шага с 4 съёмными лопастями Скорость хода, уз 22 по чистой воде 12 по льду 1,5 м Автономность плавания 7 лет (перезагрузка топлива) 6 месяцев (по запасам провизии)

Всего планируется построить семь ледоколов в серии.Седьмой атомоход «Сталинград» намечено заложить уже в следующем году.

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