Атомный ледокол «Ленинград» заложили на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
Атомный ледокол «Ленинград» заложили на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.
Назвать атомоход в честь города-героя предложили ветераны Великой Отечественной войны. Это пятое в серии судно. Первые два — головное «Арктика» и первое серийное «Сибирь» — уже работают на Северном морском пути.
Здесь же на Балтийском заводе идет строительство атомоходов «Якутия» и «Чукотка». Это самые большие мощные атомные ледоколы в мире. Конструкция судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек, причём круглогодично. А толщина льда, которую может преодолеть судно, без малого три метра.
Они оснащены двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки «РИТМ-200» мощностью 175 МВт. Двухосадочная конструкция судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.
Технический проект атомоходов разработали сотрудники ЦКБ «Айсберг».
|Основные характеристики ледокола проекта 22220:
|Длина, м
|173,3
|Ширина, м
|34
|Осадка, минимально рабочая, м
|8,55
|Осадка, полная по КВЛ, м
|10,5
|Экипаж, чел
|75
|Реакторы
|2хРИТМ-200
|Мощность на валах, МВт
|60
|Движители
|3 гребных винта фиксированного шага с 4 съёмными лопастями
|Скорость хода, уз
|22 по чистой воде
|12 по льду 1,5 м
|Автономность плавания
|7 лет (перезагрузка топлива)
|6 месяцев (по запасам провизии)
Всего планируется построить семь ледоколов в серии.Седьмой атомоход «Сталинград» намечено заложить уже в следующем году.
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26.01.2421:58:29