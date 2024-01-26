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Судостроение и судоходство

Атомный ледокол «Ленинград» заложили на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге

 © vmeste-rf.tv

Атомный ледокол «Ленинград» заложили на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

Назвать атомоход в честь города-героя предложили ветераны Великой Отечественной войны. Это пятое в серии судно. Первые два — головное «Арктика» и первое серийное «Сибирь» — уже работают на Северном морском пути.

Здесь же на Балтийском заводе идет строительство атомоходов «Якутия» и «Чукотка». Это самые большие мощные атомные ледоколы в мире. Конструкция судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек, причём круглогодично. А толщина льда, которую может преодолеть судно, без малого три метра.

Они оснащены двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки «РИТМ-200» мощностью 175 МВт. Двухосадочная конструкция судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

Технический проект атомоходов разработали сотрудники ЦКБ «Айсберг».

Основные характеристики ледокола проекта 22220:
Длина, м 173,3
Ширина, м 34
Осадка, минимально рабочая, м 8,55
Осадка, полная по КВЛ, м 10,5
Экипаж, чел 75
Реакторы 2хРИТМ-200
Мощность на валах, МВт 60
Движители 3 гребных винта фиксированного шага с 4 съёмными лопастями
Скорость хода, уз 22 по чистой воде
12 по льду 1,5 м
Автономность плавания 7 лет (перезагрузка топлива)
6 месяцев (по запасам провизии)

Всего планируется построить семь ледоколов в серии.Седьмой атомоход «Сталинград» намечено заложить уже в следующем году.

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Источник: https://vmeste-rf.tv/news/atomnyy-l...ltiyskom-zavode-v-sankt-peterburge/

Атомный ледокол «Ленинград» , Балтийский завод
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    26.01.2421:58:29

    Ленинград и Сталиград — эти названия говорят сами за себя!

    Это увековечение подвига советского народа в ВоВ — верное решение!!!

    #1276383
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