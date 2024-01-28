Ремоторизация трактора New Holland TJ 450 двигателем ЯМЗ

Выполнен проект по ремоторизации очередного образца импортной техники. В этот раз изготовлен комплект адаптации двигателя ЯМЗ на трактор New Holland TJ 450. Мы видим устойчивый спрос на переоборудование импортной техники отечественными моторами — ремоторизация позволяет решить проблему дефицита и дороговизны запасных частей, необходимых для техники бежавших из России брендов. Список доступных комплектов постоянно обновляется и расширяется. Двигатель ЯМЗ-7511 для трактора NewHolland TJ450 © yarmotor.com

При проектировании и изготовлении комплекта пришлось решать непростые задачи. Для силовой установки выбран хорошо известный двигатель ЯМЗ-7511 , мощность которого была увеличена до 420 л.с. Мощность трактора, с данным силовым агрегатом, снизилась на 30л.с., но заказчик сознательно пошел на такую меру.

Основная сложность при адаптации состояла в том, что двигатель ЯМЗ-7511 имеет механическое управление, а тракторы New Holland, время от времени, нуждаются в автоматической калибровке коробки передач. Программа трактора выставляет и изменяет обороты двигателя, при этом калибрует работу трансмиссии, в зависимости от нагрузки.

Чтобы решить поставленную задачу, на механический ТНВД двигателя был установлен электронный регулятор оборотов, это позволило перевести дизель на электронное управление, создан блок согласования сигналов регулятора и трактора, внесены соответствующие изменения в базовую программу.

Комплект успешно прошел полевые испытания.

Вскоре мы расскажем о новых комплектах адаптации двигателей ЯМЗ на сельскохозяйственные тракторы New Holland моделей TJ 480 и 500. Для данных тракторов взяты самые современные восьмицилиндровые V-образные двигатели Ярославского моторного завода — ЯМЗ-65802, мощностью 530 л.с.

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