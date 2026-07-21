Импортозамещение в России идет не просто, но со временем набирает обороты, а замещаемые компоненты становятся все более сложными и технологичными. Автодизель (ЯМЗ) приступил к собственному производству самых современных комплектов системы питания дизельных двигателей.

Долгие годы российский автопром жил просто — брал лучшее за границей. Топливная аппаратура, мозги двигателя (электроника), системы впрыска — все эти высокотехнологичные детали отечественные заводы закупали у мировых гигантов, в первую очередь у немецкого концерна Bosch.

Так было удобно. Приходил поставщик и предоставлял комплекс — не просто запчасти на двигатели ЯМЗ , а готовую инженерную услугу. Форсунка, насос, распределительная рампа (рейл) и блок управления — всё это уже было друг к другу «притерто» и работало как часы. Заводчанам оставалось только встроить систему в мотор. Но после 2022 года, начала СВО, этот счастливый и беззаботный период закончился. Европейские поставки встали, и на смену пришли китайские компоненты.

Однако просто взять и заменить немецкое на китайское не получилось. Российские инженеры столкнулись с тем, что управлять разрозненными запчастями стало сложно. Представьте ситуацию: форсунка берется у одного китайского производителя, насос у другого, а блок управления отечественной фирмы, которой пишет софт компания-субподрядчик. Чтобы все это хозяйство заработало синхронно, нужно провести существенный объем доработок.

Как признаются сами моторостроители, такой расклад их категорически не устраивал. Слишком много неизвестных — сроки поставок варьируются, а за конечное качество отвечать некому. Нужно было срочно менять подход.

Решение стать интегратором

Ярославский моторный завод — ЯМЗ выход нашел не в выборе нового зарубежного партнера, а в создании собственного центра компетенций, в кооперации с Ярославским заводом дизельной аппаратуры (ЯЗДА).

Вместо того, чтобы собирать конструктор из деталей, Автодизель решил выкупить права на ключевые технологии, приобрел полноценные лицензии и права на производство сразу трех критических элементов системы: управляющий блок (ЭБУ), топливная рампа Common Rail и форсунки (самый сложный компонент с прецизионными парами).

Топливный насос высокого давления (ТНВД) ЯЗДА был освоен еще раньше, и сейчас лишь расширяется модельный ряд. Теперь же все элементы стали частью единого ярославского комплекта. И ЯМЗ, и ЯЗДА выступают теперь не просто как сборщики, а как полноценные разработчики и владельцы всей системы. Это значит, что в случае каких-либо изменений инженерам не нужно ждать реакции иностранцев — все вопросы решаются на самостоятельно.

Производство для всего автопрома России

Важный нюанс — новый комплексный продукт создан не только для того, чтобы ставить его на рядные двигатели ЯМЗ , а чтобы предлагать свою топливную аппаратуру и другим отечественным производителям двигателей, становясь тем самым системным поставщиком номер один в стране.

График перевооружения цехов завода ЯМЗ

Разумеется перейти на полный цикл производства за месяц невозможно. Процесс идет поэтапно, и сроки расписаны очень четко. На заводе уже прошла контрактация оборудования — закуплены станки для изготовления базовых, самых сложных деталей (корпуса, иглы распылителя), а не просто для отверточной сборки.

Первая очередь

Освоение форсунок и рамп началось с самого массового среднеразмерного семейства, это рядные ЯМЗ-534, ЯМЗ-535, ЯМЗ-536 и ЯМЗ-537 (моторы, что стоят на большинстве новых грузовиков и автобусов в России).

Вторая очередь

Следом подключат тяжелые рядные 12-литровые моторы семейства ЯМЗ-770.

Третья очередь

Завершит локализацию производство деталей для малолитражных дизелей ЯМЗ-336.

Таким образом, в Ярославле сегодня создают не просто запасную деталь, а основы технологической независимости всего российского моторостроения.