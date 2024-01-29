В Севастополе открыли дворец водных видов спорта

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Дворец получил имя севастопольской спортсменки, олимпийской чемпионки Галины Прозуменщиковой.

Во дворце оборудован плавательный бассейн размером 50×21 метр, здесь находится ванна для плавания, вышка для прыжков в воду, трибуны на 500 зрительских мест, зал «сухого плавания», зал хореографии, тренажерные залы.

Обособленным блоком на первом и втором этажах здания бассейна располагаются помещения реабилитационно-восстановительного центра. Здесь находятся медицинские кабинеты, залы для занятий лечебной физкультурой, кабинеты ЭКГ и УЗИ, массажные кабинеты. Здесь есть лифты и вся необходимая инфраструктура для маломобильных групп населения. Сотрудники реабилитационно-восстановительного центра будут обеспечивать медицинское сопровождение спортивных команд Севастополя и учащихся спортивных школ. В их задачи также будет входить медсопровождение официальных спортивных мероприятий и организация спортивной медицины для жителей города.

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Спортивный комплекс имени 200-летия Севастополя был открыт в 1985 году. В 2004 году он закрылся на ремонт в связи с аварийным состоянием. В 2019 году был заключен контракт на реконструкцию спорткомплекса.

К 2021 году в ходе первого этапа реконструкции был обустроен легкоатлетический стадион с трибунами на 2000 посадочных мест, четыре теннисных корта, универсальные спортивные площадки, построена автомобильная парковка. Второй этап реконструкции, завершившийся в декабре 2023 года, включил в себя строительство здания бассейна и реабилитационно-восстановительного центра.

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