В Славянском районе Краснодарского края открыли новый спортивный комплекс

© slavyansk.ru

27 января в ст. Петровской Славянского района торжественно открыли универсальный спортивный комплекс «Рекорд» имени мастера спорта международного класса по лёгкой атлетике Т.А.Сторожевой.

Для всех гостей мероприятия показательные выступления представили воспитанники отделений вольной борьбы, волейбола, футбола и тхэквондо. Творческий номер показал танцевально-спортивный клуб «Академия».

Общая площадь комплекса составляет 1,3 тысячи квадратных метров, а вместимость — до 48-ми человек за одну смену. Здесь могут заниматься спортом как дети, так и взрослые, играть в волейбол, баскетбол, футбол, а также проводить занятия в различных спортивных секциях. Открытие такого современного, отвечающего самым высоким требованиям и стандартам, универсального спортивного комплекса, который, безусловно, станет центром подготовки лучших спортсменов, большое и важное событие для Славянского района.

© slavyansk.ru

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