Площадь нового спортивного объекта — более 2 тысяч квадратных метров. Физкультурно-оздоровительный комплекс включает в себя универсальный зал, тренажерный и для проведения тестирования. Откроют секции для жителей по соответствующим видам спорта и центр тестирования.

На базе спорткомплекса организуют дополнительные образовательные программы по различным видам спорта, включая художественную гимнастику, единоборства, баскетбол, мини-футбол, танцы, акробатику, общую физическую подготовку и подвижные игры.

Первый в регионе Центр раннего физического развития детей «Стань чемпионом» открыли в Краснодаре три года назад. Центр включает два бассейна на 50 и 25 метров, восемь залов, кабинеты для тестирования, где определят предрасположенность детей к различным видам спорта, спортивно-концертный и конференц-залы.