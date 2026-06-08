В Геленджике открыли новый Центр раннего физического развития детей «Стань чемпионом»
Площадь нового спортивного объекта — более 2 тысяч квадратных метров. Физкультурно-оздоровительный комплекс включает в себя универсальный зал, тренажерный и для проведения тестирования. Откроют секции для жителей по соответствующим видам спорта и центр тестирования.
На базе спорткомплекса организуют дополнительные образовательные программы по различным видам спорта, включая художественную гимнастику, единоборства, баскетбол, мини-футбол, танцы, акробатику, общую физическую подготовку и подвижные игры.
Первый в регионе Центр раннего физического развития детей «Стань чемпионом» открыли в Краснодаре три года назад. Центр включает два бассейна на 50 и 25 метров, восемь залов, кабинеты для тестирования, где определят предрасположенность детей к различным видам спорта, спортивно-концертный и конференц-залы.
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