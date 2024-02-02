Алчевский меткомбинат запустил конвертер для выплавки стали

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Алчевский меткомбинат (АМК) запустил после длительного ремонта конвертер для выплавки стали с помощью кислорода. Техническое обслуживание было необходимо в связи с аварийным состоянием деталей, сообщило в Telegram-канале правительство ЛНР.

«На Алчевском металлургическом комбинате ЮГМК введен в эксплуатацию конвертер № 2 кислородно-конвертерного цеха. Агрегат был остановлен в марте 2020 года из-за аварийного состояния отдельных деталей. Работы по восстановлению и модернизации конвертера были выполнены силами ремонтного, технологического и инженерного персонала АМК совместно с подрядной организацией ООО «Стройресурс», — говорится в сообщении.

Впервые с 2014 года на заводе работают одновременно два конвертера. Их совместный запуск увеличит объём выплавляемой стали, гарантируя стабильные поставки высококачественного металла потребителям.

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